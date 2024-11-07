Свентек разгромила россиянку, которая вышла на замену на Итоговом турнире-2024

Вторая ракетка мира Ига Свентек сыграла свой последний матч группового этапа Итогового турнира-2024. Сначала полька должна была провести поединок против Джессики Пегулы (WTA №4), но после двух поражений подряд американка решила не продолжать борьбу и снялась с соревнований. Вместо Пегулы компанию Свентек на корте составила Дарья Касаткина (WTA №9), которая была запасной.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-0) в пользу Иги, игра продолжалась 53 минуты. На счету польки 1 подача на вылет, 15 виннеров, 5 из 6 использованных брейков, 13 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Выйдет ли Свентек в полуфинал турнира станет известно после завершения матча Крейчикова-Гауфф.