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Свентек разгромила россиянку, которая вышла на замену на Итоговом турнире-2024
Проехалась катком
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира Ига Свентек сыграла свой последний матч группового этапа Итогового турнира-2024. Сначала полька должна была провести поединок против Джессики Пегулы (WTA №4), но после двух поражений подряд американка решила не продолжать борьбу и снялась с соревнований. Вместо Пегулы компанию Свентек на корте составила Дарья Касаткина (WTA №9), которая была запасной.
Счет встречи 2-0 (6-1; 6-0) в пользу Иги, игра продолжалась 53 минуты. На счету польки 1 подача на вылет, 15 виннеров, 5 из 6 использованных брейков, 13 невынужденных и 1 двойная ошибка.
Выйдет ли Свентек в полуфинал турнира станет известно после завершения матча Крейчикова-Гауфф.
Напомним, что ранее бывший тренер Джоковича
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