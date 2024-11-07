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Ига Швёнтек повторила достижение Серены и Винус Уильямс
Польская теннисистка провела невероятный матч
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в XXI веке, выигравшей 10 и более матчей с соперницами из топ-10 в течение трёх сезонов подряд, после американок Серены Уильямс (2012-2014) и Винус Уильямс (2000-2002).
Сегодня, 7 ноября, Ига Швёнтек в матче Итогового чемпионата WTA – 2024 обыграла девятую ракетку мира Дарью Касаткину с разгромным счетом 6:1, 6:0.
Отметим, что представительница Польши ещё не гарантировала выход в следующий этап соревнований. Она выйдет в полуфинал Итогового турнира, если Кори Гауфф обыграет Барбору Крейчикову.
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