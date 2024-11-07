Нисикори вырвал победу на пути к четвертьфиналу челленджера в Хельсинки

132-я ракетка мира китайский теннисист Кей Нисикори вышел в четвертьфинал "челленджера" в Хельсинки (Финляндия).

В 1/8 финала он обыграл представителя Швейцарии Жерома Кима со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

В рамках встречи Нисикори четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных.

За выход в полуфинал "челленджера" в Хельсинки Кей Нисикори поспорит с британским теннисистом Джейкобом Фирнли.