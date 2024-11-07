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Нисикори вырвал победу на пути к четвертьфиналу челленджера в Хельсинки
Японец одержал победу в трехсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
132-я ракетка мира китайский теннисист Кей Нисикори вышел в четвертьфинал "челленджера" в Хельсинки (Финляндия).
В 1/8 финала он обыграл представителя Швейцарии Жерома Кима со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
В рамках встречи Нисикори четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных.
За выход в полуфинал "челленджера" в Хельсинки Кей Нисикори поспорит с британским теннисистом Джейкобом Фирнли.
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