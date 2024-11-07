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Определились все полуфиналисты турнира ATP-250 в Белграде
Полуфинальные матчи состоятся 8 ноября
Сегодня, 7 ноября, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) по итогам которых определились полуфинальные пары.
Напомним, что последний раз турнир проводился в 2022 году.
Теннис. ATP-250. Белгард (Сербия). 1/2 финала:
Ласло Джере (Сербия) - Хамад Меджедович (Сербия);
Иржи Легечка (Чехия) — Денис Шаповалов (Канада).
Турнир в столице Сербии с призовым фондом € 579 320 проходит с 3 по 9 ноября.
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