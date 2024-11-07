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Барбора Крейчикова обыграла Кори Гауфф в матче Итогового турнира WTA
Неожиданный исход матча
13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2024.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
Кори Гауфф — Барбора Крейчикова 5:7, 4:6
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Крейчикова четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гауфф 10 эйсов, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.
Напомним, что Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября.
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