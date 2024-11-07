Барбора Крейчикова обыграла Кори Гауфф в матче Итогового турнира WTA

13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2024.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа

Кори Гауфф — Барбора Крейчикова 5:7, 4:6

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Крейчикова четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гауфф 10 эйсов, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

Напомним, что Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября.