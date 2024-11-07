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Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA

Теннис
Обновлено

Польская теннисистка заняла третье место в группе

Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира действующая победительница Итогового чемпионата WTA Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал текущего розыгрыша.

Швёнтек заняла лишь третье место в Оранжевой группе. В её активе победа в трёх сетах над чешкой Барборой Крейчиковой, поражение от американки Кори Гауфф и разгромная победа над Дарьей Касаткиной.

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Однако две победы не позволили Швёнтек выйти из группы, победительницей которой стала двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" Крейчикова. Со второго места Оранжевой группы в полуфинал Итогового вышла Кори Гауфф.

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Ига Швёнтек
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