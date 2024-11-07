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Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира WTA

Теннис

Действующая чемпионка соревнований покинула турнир

Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира WTA

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 ноября, завершился групповой этап Итогового чемпионата WTA — 2024, по итогах которого определились полуфинальные пары соревнований.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA — 2024. 1/2 финала:

Барбора Крейчикова (8, Чехия) — Чжэн Циньвэнь (7, Китай).

Арина Соболенко (-) — Кори Гауфф (3, США);

Напомним, что Итоговый чемпионат WTA проходит со 2 по 9 ноября.

Действующей победительницей турнира является вторая ракетка мира Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу со счётом 6:1, 6:0. В этом году представительница Польши не смогла выйти в полуфинал. В своей группе она заняла третье место.

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