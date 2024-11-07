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Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира WTA
Действующая чемпионка соревнований покинула турнир
Фото: Getty Images
Сегодня, 7 ноября, завершился групповой этап Итогового чемпионата WTA — 2024, по итогах которого определились полуфинальные пары соревнований.
Теннис. Итоговый чемпионат WTA — 2024. 1/2 финала:
Барбора Крейчикова (8, Чехия) — Чжэн Циньвэнь (7, Китай).
Арина Соболенко (-) — Кори Гауфф (3, США);
Напомним, что Итоговый чемпионат WTA проходит со 2 по 9 ноября.
Действующей победительницей турнира является вторая ракетка мира Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу со счётом 6:1, 6:0. В этом году представительница Польши не смогла выйти в полуфинал. В своей группе она заняла третье место.
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