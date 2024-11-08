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Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии. Фото
Украинка восстанавливается
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Дубаи и решила воспользоваться услугами криотерапии. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Обнаружила, что криотерапия стала настоящим прорывом восстановления. Она снизила воспаление, облегчила мышечную боль и ускорила процесс заживления. Очень рекомендую!" – написала Элина.
Напомним, что ранее стали
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