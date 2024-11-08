Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Дубаи и решила воспользоваться услугами криотерапии. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Обнаружила, что криотерапия стала настоящим прорывом восстановления. Она снизила воспаление, облегчила мышечную боль и ускорила процесс заживления. Очень рекомендую!" – написала Элина.