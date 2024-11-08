  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии. Фото

Теннис
Обновлено

Украинка восстанавливается

Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Дубаи и решила воспользоваться услугами криотерапии. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Обнаружила, что криотерапия стала настоящим прорывом восстановления. Она снизила воспаление, облегчила мышечную боль и ускорила процесс заживления. Очень рекомендую!" – написала Элина.

Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии. Фото - изображение 1Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее стали известны полуфинальные пары Итогового турнира WTA.

По теме
yellow-arrow
Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира WTA
yellow-arrow
Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA
yellow-arrow
Барбора Крейчикова обыграла Кори Гауфф в матче Итогового турнира WTA
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости