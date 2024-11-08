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Крейчикова прокомментировала выход в полуфинал Итогового турнира-2024

Теннис
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Великолепная игра

Крейчикова прокомментировала выход в полуфинал Итогового турнира-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала выход в полуфинал Итогового турнира-2024 и рассказала о победе над Коко Гауфф.

"Однозначно, я довольна сегодняшним результатом и вышла в полуфинал. Я довольна тем, как играла и вообще, как я со всем справилась. Это был очень важный поединок для меня. Я боролась за квалификацию в полуфинал, поэтому я очень рада, что хорошо сыграла. Сейчас я в предвкушении будущего полуфинала. Самое важное для меня было правильно настроиться, чувствовать себя хорошо и быть ментально стойкой. Думаю, что я сейчас как раз в таком состоянии. Я счастлива быть на корте и рада, что смогла попасть на этот турнир. Я горжусь этим и тоже горжусь своим выступлением здесь.

Что касается полуфинала против Чжэн Циньвэнь, то раньше мы уже однажды встречались. Не скажу, что это было недавно, это был прошлый сезон. Но в том матче мы обе были близки к победе. Она хорошо играет и имеет отличный сезон. Поэтому я жду тяжелого поединка, но мне тоже хотелось бы взять реванш у нее" – сказала Барбора.

Напомним, что ранее Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии.

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Барбора Крейчикова
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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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