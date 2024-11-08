Цуренко узнала имя соперницы в четвертьфинале турнира в Мидленде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №122) выступит в четвертьфинале турнира серии WTA125 в Мидленде (США). В борьбе за 1/2 соревнований наша спортсменка сыграет против местной Карины Миллер (WTA №570).

Матч состоится в ночь с 8 на 9 ноября, ориентировочное начало – в 02:00 по Киеву. На пути в четвертьфинал Карина победила Джейми Лоб и Полину Кудерметову. Леся побеждала Тамару Зиданшек и Жиль Тайхман.

Эта встреча станет первой очной для Цуренко и Миллер, ранее теннисистки не встречались.