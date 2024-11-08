  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко узнала имя соперницы в четвертьфинале турнира в Мидленде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко узнала имя соперницы в четвертьфинале турнира в Мидленде

Теннис
Обновлено

Будет трудный матч

Цуренко узнала имя соперницы в четвертьфинале турнира в Мидленде

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №122) выступит в четвертьфинале турнира серии WTA125 в Мидленде (США). В борьбе за 1/2 соревнований наша спортсменка сыграет против местной Карины Миллер (WTA №570).

Матч состоится в ночь с 8 на 9 ноября, ориентировочное начало – в 02:00 по Киеву. На пути в четвертьфинал Карина победила Джейми Лоб и Полину Кудерметову. Леся побеждала Тамару Зиданшек и Жиль Тайхман.

Эта встреча станет первой очной для Цуренко и Миллер, ранее теннисистки не встречались.

Напомним, что ранее Крейчикова прокомментировала выход в полуфинал Итогового турнира-2024.

По теме
yellow-arrow
Лучшие теннисисты мира провели фотосессию перед Итоговым турниром-2024
yellow-arrow
Крейчикова прокомментировала выход в полуфинал Итогового турнира-2024
yellow-arrow
Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии. Фото
Леся Цуренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости