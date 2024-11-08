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Цуренко узнала имя соперницы в четвертьфинале турнира в Мидленде
Будет трудный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №122) выступит в четвертьфинале турнира серии WTA125 в Мидленде (США). В борьбе за 1/2 соревнований наша спортсменка сыграет против местной Карины Миллер (WTA №570).
Матч состоится в ночь с 8 на 9 ноября, ориентировочное начало – в 02:00 по Киеву. На пути в четвертьфинал Карина победила Джейми Лоб и Полину Кудерметову. Леся побеждала Тамару Зиданшек и Жиль Тайхман.
Эта встреча станет первой очной для Цуренко и Миллер, ранее теннисистки не встречались.
Напомним, что ранее Крейчикова
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