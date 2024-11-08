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Лучшие теннисисты мира провели фотосессию перед Итоговым турниром-2024
Нас ждут хорошие поединки
Getty Images/Global Images Ukraine
С 10 по 17 ноября в Турине (Италия) состоится Итоговый турнир-2024 у мужчин. Восемь лучших по итогам сезона определят обладателя одного из самых главных титулов в теннисе.
Список участников (по группам):
Ilie Nastase Group:
Янник Синнер
Даниил Медведев
Тейлор Фритц
Алекс де Минаур
John Newcombe Group
Александр Зверев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Андрей Рублев
Перед стартом турнира спортсмены традиционно провели фотосессию. Вашему вниманию лучшие моменты:
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