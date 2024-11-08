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Лучшие теннисисты мира провели фотосессию перед Итоговым турниром-2024

Теннис
Обновлено

Нас ждут хорошие поединки

Лучшие теннисисты мира провели фотосессию перед Итоговым турниром-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 10 по 17 ноября в Турине (Италия) состоится Итоговый турнир-2024 у мужчин. Восемь лучших по итогам сезона определят обладателя одного из самых главных титулов в теннисе.

Список участников (по группам):

Ilie Nastase Group:

Янник Синнер

Даниил Медведев

Тейлор Фритц

Алекс де Минаур

John Newcombe Group

Александр Зверев

Карлос Алькарас

Каспер Рууд

Андрей Рублев

Перед стартом турнира спортсмены традиционно провели фотосессию. Вашему вниманию лучшие моменты:

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