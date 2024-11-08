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Новак Джокович поделился планами на предстоящий сезон
Серб рассказал на каких турнирах планирует выступить
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович рассказал о планах на будущий сезон.
"Ребята, я говорил вам об этом миллион раз. Конечно, "Шлемы" — приоритетные турниры для меня. И я хотел бы сыграть на Кубке Дэвиса, посмотрим, что выйдет. Я собираюсь сыграть в первую неделю сезона, просто пока не знаю где. И, конечно, Australian Open", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Ранее Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2024.
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