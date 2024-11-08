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Карлос Алькарас оценил свой сезон-2024 по шкале от 1 до 10
Испанец подвел итоги
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свой сезон-2024 по шкале от 1 до 10.
Напомним, что в 2024 году он выиграл четыре титула, из которых два турнира серии "Большого шлема", а также завоевал серебряную медаль Олимпийских игр.
"Невозможно оценить его на 10 из 10, так как всегда можно стать лучше, но для меня это был действительно потрясающий год. Я бы сказал, 8,5 или 9. С золотой медалью Олимпиады и другими турнирами могло быть и лучше, но я бы сказал — 8,5.
Я многому научился в этом году. Теперь лучше знаю себя как человека и игрока, что мне нужно делать на корте и за его пределами. Некоторые поражения в этом году были болезненными", — приводит слова Алькараса Tennis 365.
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