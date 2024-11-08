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Карлос Алькарас оценил свой сезон-2024 по шкале от 1 до 10

Теннис
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Испанец подвел итоги

Карлос Алькарас оценил свой сезон-2024 по шкале от 1 до 10

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свой сезон-2024 по шкале от 1 до 10.

Напомним, что в 2024 году он выиграл четыре титула, из которых два турнира серии "Большого шлема", а также завоевал серебряную медаль Олимпийских игр.

"Невозможно оценить его на 10 из 10, так как всегда можно стать лучше, но для меня это был действительно потрясающий год. Я бы сказал, 8,5 или 9. С золотой медалью Олимпиады и другими турнирами могло быть и лучше, но я бы сказал — 8,5.

Я многому научился в этом году. Теперь лучше знаю себя как человека и игрока, что мне нужно делать на корте и за его пределами. Некоторые поражения в этом году были болезненными", — приводит слова Алькараса Tennis 365.

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Карлос Алькарас
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