Определилась первая финалистка Итогового турнира WTA

На женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился полуфинальный матч, в котором седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла 13-й номер мирового рейтинга Барбору Крейчикову из Чехии.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Полуфинал

Чжэн Циньвэнь — Барбора Крейчикова 6:3, 7:5

Матч продолжался 1 час 40 минут. Китаянка девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Крейчиковой один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

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Соперницей Циньвэнь в финале Итогового турнира WTA станет победительница второго полуфинала Арина Соболенко - Кори Гауфф.