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Определились финалисты турнира в Белграде
Финальная встреча состоится 9 ноября
Фото: sport.ru
Сегодня, 8 ноября, на хардовом турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) состоялись полуфинальные матчи.
Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл Иржи Легечку из Чехии (6:2, 6:1), а Хамад Меджедович в сербском противостоянии победил Ласло Джере (6:2, 3:6, 7:6 (7:2).
Таким образом, в финале соревнований в столице Сербии, который пройдёт в субботу, 9 ноября, сыграют Шаповалов и Меджедович.
Турнир в Белграде проходит с 3 по 9 ноября.
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