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Определились финалисты турнира в Белграде

Теннис

Финальная встреча состоится 9 ноября

Определились финалисты турнира в Белграде

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 ноября, на хардовом турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) состоялись полуфинальные матчи.

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл Иржи Легечку из Чехии (6:2, 6:1), а Хамад Меджедович в сербском противостоянии победил Ласло Джере (6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

Таким образом, в финале соревнований в столице Сербии, который пройдёт в субботу, 9 ноября, сыграют Шаповалов и Меджедович.

Турнир в Белграде проходит с 3 по 9 ноября.

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