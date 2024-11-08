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Чжэн Циньвэнь стала второй китаянкой, вышедшей в финал Итогового турнира WTA

Теннис
Обновлено

Она обыграла в двух сетах Барбору Крейчикову

Чжэн Циньвэнь стала второй китаянкой, вышедшей в финал Итогового турнира WTA

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй представительницей Китая в истории проведения Итоговых турниров WTA, вышедшей в финал соревнований.

Сегодня, 8 ноября, она в двух сетах обыграла 13-й номер мирового рейтинга Барбору Крейчикову из Чехии — 6:3, 7:5.

Она повторила достижение двукратной победительницы турниров серии "Большого шлема" Ли На, которая вышла в финал Итогового турнира WTA в 2013 году, где проиграла американке Серене Уильямс (6:2, 3:6, 0:6).

Финал Итогового турнира WTA — 2024 состоится в субботу, 9 ноября.

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