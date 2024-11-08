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Кори Гауфф стала второй финалисткой Итогового турнира WTA
В двухсетовом матче американка взяла верх
Фото: Getty Images
На Итоговом турнире WTA — 2024 американская теннисистка Кори Гауфф обыграла теннисистку без флага Арину Соболенко (6:7 (4:7), 3:6).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Полуфинал
Арина Соболенко — Кори Гауфф 6:7 (4:7), 3:6
Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Соболенко ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
За титул Итогового турнира — 2024 Кори Гауфф поспорит с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.
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