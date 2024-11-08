Кори Гауфф стала второй финалисткой Итогового турнира WTA

На Итоговом турнире WTA — 2024 американская теннисистка Кори Гауфф обыграла теннисистку без флага Арину Соболенко (6:7 (4:7), 3:6).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Полуфинал

Арина Соболенко — Кори Гауфф 6:7 (4:7), 3:6

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Соболенко ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

За титул Итогового турнира — 2024 Кори Гауфф поспорит с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.