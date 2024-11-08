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Финалисткой Итогового турнира WTA стала самая молодая теннисистка за последние 14 лет
Финал обещает быть интересным
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой Итогового турнира WTA за 14 лет. Сейчас спортсменке 20 лет.
Напомним, сегодня, 8 ноября, она обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
В 2010-м, также в возрасте 20 лет, в финал выходила бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки. В решающем матче она уступила бельгийке Ким Клейстерс (3:6, 7:5, 3:6).
За титул Итогового турнира — 2024 Кори Гауфф поспорит с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.
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