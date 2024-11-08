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Финалисткой Итогового турнира WTA стала самая молодая теннисистка за последние 14 лет

Теннис

Финал обещает быть интересным

Финалисткой Итогового турнира WTA стала самая молодая теннисистка за последние 14 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой Итогового турнира WTA за 14 лет. Сейчас спортсменке 20 лет.

Напомним, сегодня, 8 ноября, она обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

В 2010-м, также в возрасте 20 лет, в финал выходила бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки. В решающем матче она уступила бельгийке Ким Клейстерс (3:6, 7:5, 3:6).

За титул Итогового турнира — 2024 Кори Гауфф поспорит с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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