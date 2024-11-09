Цуренко вышла в полуфинал турнира в Мидленде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №125) вышла в полуфинал турнира серии WTA125 в Мидленде (США). В матче 1/4 финала наша спортсменка одолела местную Карину Миллер (WTA №570).

Счет встречи 2-1 (3-6; 6-2; 6-2) в пользу Леси, поединок длился почти два часа. В активе Цуренко 10 из 15 использованных брейков, 10 из 17 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок.

Украинка впервые с октября прошлого года сыграет в полуфинале турнира WTA. За выход в финал Леся будет бороться против представительницы Канады, шестой сеяной Ребекки Марино (WTA №115). Эта встреча станет первой очной для теннисисток.