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Цуренко вышла в полуфинал турнира в Мидленде

Теннис
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Великолепный матч от украинки

Цуренко вышла в полуфинал турнира в Мидленде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №125) вышла в полуфинал турнира серии WTA125 в Мидленде (США). В матче 1/4 финала наша спортсменка одолела местную Карину Миллер (WTA №570).

Счет встречи 2-1 (3-6; 6-2; 6-2) в пользу Леси, поединок длился почти два часа. В активе Цуренко 10 из 15 использованных брейков, 10 из 17 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок.

Украинка впервые с октября прошлого года сыграет в полуфинале турнира WTA. За выход в финал Леся будет бороться против представительницы Канады, шестой сеяной Ребекки Марино (WTA №115). Эта встреча станет первой очной для теннисисток.

Напомним, что ранее финалисткой Итогового турнира WTA стала самая молодая теннисистка за последние 14 лет.

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Леся Цуренко
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