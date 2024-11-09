Третья ракетка мира, американка Коко Гауфф прокомментировала выход в финал Итогового турнира-2024.

"Я очень счастлива, что впервые сыграю в финале Итогового турнира. Я удовлетворена тем, как сыграла в полуфинале. На протяжении последних недель я много работала, поэтому я рада увидеть результаты своей работы. Завершить этот сезон, в котором у меня было много и успехов, и неудач, в финал этого турнира означает для меня очень много. Мне удалось не очень расстраиваться из-за неудачных выступлений, я двигалась дальше. Это жизнь. И я рада, что сохраняла веру в сам процесс и сейчас чувствую себя счастливой. Это был невероятный путь для меня.

Что касается предстоящего финала против Чжэн Циньвэнь, я жду тяжелую борьбу. Чжэн – отличная теннисистка, она очень атлетическая, хорошо двигается, имеет хорошую подачу, она универсальный игрок. Это будет отличный матч. Я думаю, что такие противостояния делают игру очень интересной, поэтому я в ожидании финала" – сказала Коко.