Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гауфф прокомментировала выход в финал Итогового турнира-2024
Прекрасный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира, американка Коко Гауфф прокомментировала выход в финал Итогового турнира-2024.
"Я очень счастлива, что впервые сыграю в финале Итогового турнира. Я удовлетворена тем, как сыграла в полуфинале. На протяжении последних недель я много работала, поэтому я рада увидеть результаты своей работы. Завершить этот сезон, в котором у меня было много и успехов, и неудач, в финал этого турнира означает для меня очень много. Мне удалось не очень расстраиваться из-за неудачных выступлений, я двигалась дальше. Это жизнь. И я рада, что сохраняла веру в сам процесс и сейчас чувствую себя счастливой. Это был невероятный путь для меня.
Что касается предстоящего финала против Чжэн Циньвэнь, я жду тяжелую борьбу. Чжэн – отличная теннисистка, она очень атлетическая, хорошо двигается, имеет хорошую подачу, она универсальный игрок. Это будет отличный матч. Я думаю, что такие противостояния делают игру очень интересной, поэтому я в ожидании финала" – сказала Коко.
Популярное сейчас
- Буковина не сможет принять матч 1/4 финала Кубка Украины: клуб обратился в УАФ
- Карло Анчелотти в шаге от отставки. Неужели у Реала все так плохо
- Один гол на два матча УПЛ, состояние Куртуа, признание для Мудрика. Главные новости за 8 ноября
- Костюк показала невероятной красоты природу Мальдив. Видео
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью