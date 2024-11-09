Циньвен – о финале Итогового турнира: Довольна тем, что показала психологическую устойчивость

Седьмая ракетка мира, китаянка Чжэн Циньвен прокомментировала выход в финал Итогового турнира-2024.

"Думаю, что в течение всего турнира я сыграла достаточно хорошо. Есть несколько матчей, которыми я особенно довольна. Я чувствую, что уровень моего тенниса улучшается буквально каждый день со старта соревнований. Понятно, что сегодняшний матч был для меня критически важен. Он тоже был непростым. Во второй партии я лидировала 3:0, но потом Крейчикова смогла вернуться в игру. Я потеряла бдительность, а она заиграла свободнее. Что хорошо для меня, так это то, что я все же сумела выиграть в двух сетах, хотя она вела 4:3.

Я тоже довольна тем, что показала психологическую устойчивость. Хотя трудно оставаться сосредоточенным в каждом розыгрыше, результат для меня все равно положителен. Очень легко об этом говорить, когда сидишь здесь, но сделать это на корте действительно трудно.

Если говорить о моей сопернице в финале, Коко Гауфф, то она очень сильная теннисистка. Наверное, она играет не так агрессивно, как Арина Соболенко, но она отлично работает ногами, хорошо двигается. Это будет самый сложный матч. Мне нужно показать свой лучший теннис, тогда и увидим, что будет" – сказала китаянка.