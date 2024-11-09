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Украинец Белобородько выиграл парный турнир в Венгрии
Очередной трофей
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Белобородько победил в финальном матче парного турнира серии ITF M15 в Венгрии. В решающем поединке за главный титул соревнований наш соотечественник в паре с чехом Яном Йермаром победили пару Никита Маштаков (Украина)/Мэтт Понше (Франция).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу чемпионов турнира. Матч продолжался 1 час 6 минут.
Это уже третий титул для Белобородько в сезоне. В марте Илья победил на парнике в Евгипте, а неделю назад завоевал еще один трофей в Венгрии.
Напомним, что ранее Гауфф
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