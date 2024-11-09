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Гауфф победила китаянку Циньвен в финале Итогового турнира-2024

Теннис
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Исторический триумф для американки

Гауфф победила китаянку Циньвен в финале Итогового турнира-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф победила в финале Итогового турнира-2024 в Саудовской Аравии. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Китая Чжэн Циньвен (WTA №7).

Счет встречи 2-1 (3-6; 6-4; 7-6) в пользу Коко, в активе которой 5 подач на вылет, 21 винер, 5 из 14 использованных брейков, 44 невынужденных и 4 двойных ошибки.

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20-летняя американка впервые победила на Итоговом турнире. Она стала второй теннисисткой в ​​истории, родившейся позже 2000 года и завоевавшей титулы в каждой серии турниров (4 титула – WTA250, 1 титул – WTA500, 2 титула – WTA1000, 1 титул – WTA Finals, 1 титул – Grand Slam. Кроме Гауфф такое удавалось только польке Иге Свентек (WTA №2).

Коко – седьмая американка в истории, которой удалось одержать победу на Итоговом турнире, и первая за последние десять лет.

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