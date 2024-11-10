Цуренко проиграла в полуфинале турнира WTA125 в Мидленде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №125) проиграла в полуфинале турнира серии WTA125 в Мидленде (США). В борьбе за финал наша спортсменка уступила канадке Ребекке Марино (WTA №115)

Счет встречи 2-0 (6-2; 7-5) в пользу соперницы украинки, поединок длился 1 час 33 минуты. В активе Цуренко 1 подача на вылет, 0 из 7 использованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

В очном противостоянии между спортсменками счет стал 1-0. Украинка впервые с октября прошлого года сыграла в полуфинале турнира WTA.