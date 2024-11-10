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Гауфф – о победе на Итоговом турнире: Эта неделя была такая веселая

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Гауфф – о победе на Итоговом турнире: Эта неделя была такая веселая

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала победу в финальном поединке Итогового турнира-2024. Ее слова цитирует The Tennis Letter:

"Я хотела бы поблагодарить свою команду, это был долгий сезон. Я хочу сказать спасибо. Эта неделя была такой веселой.

Выигрываем мы или проигрываем, мне всегда хорошо с вами, ребята. Спасибо моим родителям. Моя мама здесь. Мой папа смотрит дома, мой брат, мои бабушка и дедушка. Спасибо человеку наверху за то, что позволил мне быть здесь" – сказала американка.

Напомним, ранее украинец Белобородько выиграл парный турнир в Венгрии.

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