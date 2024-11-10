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Гауфф – о победе на Итоговом турнире: Эта неделя была такая веселая
Скорее историческая
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала
"Я хотела бы поблагодарить свою команду, это был долгий сезон. Я хочу сказать спасибо. Эта неделя была такой веселой.
Выигрываем мы или проигрываем, мне всегда хорошо с вами, ребята. Спасибо моим родителям. Моя мама здесь. Мой папа смотрит дома, мой брат, мои бабушка и дедушка. Спасибо человеку наверху за то, что позволил мне быть здесь" – сказала американка.
Напомним, ранее украинец Белобородько
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