Гауфф – о победе на Итоговом турнире: Эта неделя была такая веселая

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала победу в финальном поединке Итогового турнира-2024. Ее слова цитирует The Tennis Letter:

"Я хотела бы поблагодарить свою команду, это был долгий сезон. Я хочу сказать спасибо. Эта неделя была такой веселой.

Выигрываем мы или проигрываем, мне всегда хорошо с вами, ребята. Спасибо моим родителям. Моя мама здесь. Мой папа смотрит дома, мой брат, мои бабушка и дедушка. Спасибо человеку наверху за то, что позволил мне быть здесь" – сказала американка.