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Крейчикова отреагировала на издевательство над своей внешностью

Теннис
Обновлено

Достаточно дипломатично

Крейчикова отреагировала на издевательство над своей внешностью

фото - rolandgarros.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка, 13-я ракетка мира Барбора Крейчикова отреагировала на скандал, связанный с высказыванием одного из журналистов. Известный американский обозреватель Джон Вертхейм за секунды до старта на Tennis Channel сказал:

"Вы думаете, кто я? Барбора Крейчикова. Только посмотрите на лоб, когда Крейчикова и Чжэн выходят на корт" (намекая на высокий лоб чешской теннисистки). Фрагмент попал в официальную трансляцию матча.

После этого Барбора отреагировала:

"Вы, возможно, слышали о последних комментариях во время освещения WTA Finals, которые были сосредоточены на моем лице, а не на моем выступлении. Как спортсменка, посвятившая себя этому виду спорта, я была разочарована при виде такого непрофессионального комментария.

Это уже не первый раз, когда в мире спорта происходит нечто подобное. Я часто предпочитаю молчать, но считаю, что пора обратить внимание на необходимость уважения и профессионализма в спортивных СМИ. Такие моменты отвлекают от подлинной сущности спорта и самоотдачи, с которой все спортсмены выходят на корт.

Я очень люблю теннис и хочу, чтобы его представляли так, чтобы это было достойно тех обязательств, которые мы берем на себя, чтобы соревноваться на этом уровне" – сказала Крейчикова.

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Барбора Крейчикова
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