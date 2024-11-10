Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дабровски и Раутлифф – чемпионки Итогового турнира-2024 в паре
Оправдали статус фавориток
Getty Images/Global Images Ukraine
Представительница Канады Габриэла Дабровски и теннисистка из Новой Зеландии Эрин Раутлифф победили в финальном поединке Итогового турнира-2024. В решающем матче за главный титул соревнований они одолели дуэт Синякова/Таунсенд.
Счет встречи 2-0 (7-5; 6-3) в пользу триумфаторок парного разряда, в активе которых 1 подача на вылет, 21 винер, 5 из 8 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков, 17 невынужденных и 2 двойных ошибок.
Этот титул стал четвертым общим для Дабровски и Раутлифф. В прошлом году дуэт победил в финале Открытого чемпионата США и стал полуфиналистом Итогового турнира. За победу в Саудовской Аравии канадка и новозеландка заработали 1,125 миллиона долларов на двоих.
Напомним, что ранее Гауфф
Популярное сейчас
- Гол Месси не помог. Интер Майами вылетел в первом же раунде плей-офф МЛС
- Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Ассист Лунина, победное шествие Александрии, Забарный проиграл Ярмолюку, ничья Миколенко и фиаско Ман Сити. Главные новости за 9 ноября
- Циньвен – о финале Итогового турнира: Довольна тем, что показала психологическую устойчивость
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО