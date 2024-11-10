Дабровски и Раутлифф – чемпионки Итогового турнира-2024 в паре

Представительница Канады Габриэла Дабровски и теннисистка из Новой Зеландии Эрин Раутлифф победили в финальном поединке Итогового турнира-2024. В решающем матче за главный титул соревнований они одолели дуэт Синякова/Таунсенд.

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-3) в пользу триумфаторок парного разряда, в активе которых 1 подача на вылет, 21 винер, 5 из 8 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков, 17 невынужденных и 2 двойных ошибок.

Этот титул стал четвертым общим для Дабровски и Раутлифф. В прошлом году дуэт победил в финале Открытого чемпионата США и стал полуфиналистом Итогового турнира. За победу в Саудовской Аравии канадка и новозеландка заработали 1,125 миллиона долларов на двоих.