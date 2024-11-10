Свитолина уже вернулась на корт и провела первую тренировку после операции. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка прошла реабилитацию после операции на голеностопе и уже вернулась к тренировкам на корте, взяв впервые за долгое время ракетку в руки. Соответствующие снимки Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Крейчикова отреагировала на издевательство над своей внешностью.