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Свитолина уже вернулась на корт и провела первую тренировку после операции. Фото
Элина снова в деле
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка прошла реабилитацию после операции на голеностопе и уже вернулась к тренировкам на корте, взяв впервые за долгое время ракетку в руки. Соответствующие снимки Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Крейчикова
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