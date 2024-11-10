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Свитолина уже вернулась на корт и провела первую тренировку после операции. Фото

Теннис

Элина снова в деле

Свитолина уже вернулась на корт и провела первую тренировку после операции. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка прошла реабилитацию после операции на голеностопе и уже вернулась к тренировкам на корте, взяв впервые за долгое время ракетку в руки. Соответствующие снимки Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина уже вернулась на корт и провела первую тренировку после операции. Фото - изображение 1Свитолина уже вернулась на корт и провела первую тренировку после операции. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Крейчикова отреагировала на издевательство над своей внешностью.

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