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WTA обновили рейтинг, Свитолина снова в ТОП-25, прогресс Цуренко и Снигур
Новый список лучших
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация в понедельник, 11 ноября, обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – первая позиция остается за Ариной Соболенко (9416), второй идет полька Ига Свентек (8370), а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф (6530).
Что касается украинок, то лучшей из наших остается Марта Костюк, которая не ухудшила, но и не улучшила свои позиции – 18 место. В ТОП-25 вернулась Элина Свитолина, которая из 27 переместилась на 23 позицию.
33 Даяна Ястремская
57 Ангелина Калинина
97 Юлия Стародубцева
118 (+4) Леся Цуренко
141 (+17) Дарья Снигур
220 Анастасия Соболева
229 Катарина Завацка
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