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WTA обновили рейтинг, Свитолина снова в ТОП-25, прогресс Цуренко и Снигур

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WTA обновили рейтинг, Свитолина снова в ТОП-25, прогресс Цуренко и Снигур

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация в понедельник, 11 ноября, обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – первая позиция остается за Ариной Соболенко (9416), второй идет полька Ига Свентек (8370), а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф (6530).

Что касается украинок, то лучшей из наших остается Марта Костюк, которая не ухудшила, но и не улучшила свои позиции – 18 место. В ТОП-25 вернулась Элина Свитолина, которая из 27 переместилась на 23 позицию.

33 Даяна Ястремская

57 Ангелина Калинина

97 Юлия Стародубцева

118 (+4) Леся Цуренко

141 (+17) Дарья Снигур

220 Анастасия Соболева

229 Катарина Завацка

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