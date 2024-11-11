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АТР рейтинг: Джокович вылетел из ТОП-5, Синнер – стабильно первый

Теннис
Обновлено

Лучшие среди мужчин

АТР рейтинг: Джокович вылетел из ТОП-5, Синнер – стабильно первый

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

АТР обновили рейтинг лучших теннисистов мира. Первая тройка перемен не претерпела, возглавляет список по-прежнему итальянец Янник Синнер (10 330), вторым идет немец Александр Зверев (7315), а ТОП-3 замыкает испанец Карлос Алькарас (6810).

Серб Новак Джокович (3910) переместился с пятой позиции на шестую, поменявшись местом с американцем Тейлором Фрицом (4300).

Среди украинцев лучшим остается Вадим Урсу, который потерял две позиции и занимает 326 место.

332 (+1) Александр Овчаренко

355 (+1) Олег Приходько

413 (-21) Виталий Сачко

450 (+16) Юрий Джавакян

Остальные украинцы в ТОП-500 не попали. Напомним, что ранее WTA обновили рейтинг у женщин.

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