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АТР рейтинг: Джокович вылетел из ТОП-5, Синнер – стабильно первый
Лучшие среди мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine
АТР обновили рейтинг лучших теннисистов мира. Первая тройка перемен не претерпела, возглавляет список по-прежнему итальянец Янник Синнер (10 330), вторым идет немец Александр Зверев (7315), а ТОП-3 замыкает испанец Карлос Алькарас (6810).
Серб Новак Джокович (3910) переместился с пятой позиции на шестую, поменявшись местом с американцем Тейлором Фрицом (4300).
Среди украинцев лучшим остается Вадим Урсу, который потерял две позиции и занимает 326 место.
332 (+1) Александр Овчаренко
355 (+1) Олег Приходько
413 (-21) Виталий Сачко
450 (+16) Юрий Джавакян
Остальные украинцы в ТОП-500 не попали. Напомним, что ранее WTA
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