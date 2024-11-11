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Федерер снялся в рекламе известного бренда кофемашин. Видео
Но это ведь не полезно
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер поделился со своими поклонниками новым видео. Спортсмен снялся в рекламе известного бренда кофемашин jura_coffee.
"Наслаждайтесь лучшим, как Роджер Федерер.
К примеру, с J10, который может работать с горячим, холодным и даже сладкой пеной" - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Магучих
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