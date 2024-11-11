Федерер снялся в рекламе известного бренда кофемашин. Видео

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер поделился со своими поклонниками новым видео. Спортсмен снялся в рекламе известного бренда кофемашин jura_coffee.

"Наслаждайтесь лучшим, как Роджер Федерер.

К примеру, с J10, который может работать с горячим, холодным и даже сладкой пеной" - говорится в сообщении.