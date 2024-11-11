  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер снялся в рекламе известного бренда кофемашин. Видео
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер снялся в рекламе известного бренда кофемашин. Видео

Теннис

Но это ведь не полезно

Федерер снялся в рекламе известного бренда кофемашин. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер поделился со своими поклонниками новым видео. Спортсмен снялся в рекламе известного бренда кофемашин jura_coffee.

"Наслаждайтесь лучшим, как Роджер Федерер.

К примеру, с J10, который может работать с горячим, холодным и даже сладкой пеной" - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Магучих снялась в осенней фотосессии.

По теме
yellow-arrow
АТР рейтинг: Джокович вылетел из ТОП-5, Синнер – стабильно первый
yellow-arrow
WTA обновили рейтинг, Свитолина снова в ТОП-25, прогресс Цуренко и Снигур
yellow-arrow
Свитолина уже вернулась на корт и провела первую тренировку после операции. Фото
Роджер Федерер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости