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Карлос Алькарас сенсационно уступил Касперу Рууду на старте Итогового турнира
Испанец не смог выиграть ни единого сета
Фото: Getty Images
Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд с победы стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине.
В первом матче группового этапа он неожиданно обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
Карлос Алькарас — Каспер Рууд 1:6, 5:7
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время Рууд выполнил пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Алькараса четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Стоит отметить, что испанец заболел накануне Итогового турнира.
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