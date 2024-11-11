Карлос Алькарас сенсационно уступил Касперу Рууду на старте Итогового турнира

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд с победы стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине.

В первом матче группового этапа он неожиданно обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба

Карлос Алькарас — Каспер Рууд 1:6, 5:7

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время Рууд выполнил пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Алькараса четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Стоит отметить, что испанец заболел накануне Итогового турнира.