  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас сенсационно уступил Касперу Рууду на старте Итогового турнира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас сенсационно уступил Касперу Рууду на старте Итогового турнира

Теннис

Испанец не смог выиграть ни единого сета

Карлос Алькарас сенсационно уступил Касперу Рууду на старте Итогового турнира

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд с победы стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине.

В первом матче группового этапа он неожиданно обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба

Карлос Алькарас — Каспер Рууд 1:6, 5:7

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время Рууд выполнил пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Алькараса четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Стоит отметить, что испанец заболел накануне Итогового турнира.

По теме
yellow-arrow
Федерер снялся в рекламе известного бренда кофемашин. Видео
yellow-arrow
АТР рейтинг: Джокович вылетел из ТОП-5, Синнер – стабильно первый
yellow-arrow
WTA обновили рейтинг, Свитолина снова в ТОП-25, прогресс Цуренко и Снигур
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости