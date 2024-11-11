  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Каспер Рууд: Когда знаешь, что кто-то из соперников не чувствует себя хорошо на 100%, то напрягаешься
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каспер Рууд: Когда знаешь, что кто-то из соперников не чувствует себя хорошо на 100%, то напрягаешься

Теннис

Норвежец высказался о победе над Карлосом Алькарасом

Каспер Рууд: Когда знаешь, что кто-то из соперников не чувствует себя хорошо на 100%, то напрягаешься

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, что заметил проблемы со здоровьем у испанца Карлоса Алькараса и старался по максимуму использовать свои шансы на Итоговом турнире ATP — 2024.

"Знал, что у него, возможно, простуда. Видел, как он шмыгал носом, всегда ходил с салфеткой в руках. Это признак того, что физически он не чувствовал себя на 100%. Конечно, это грустно и плохо для него, но это часть игры.

Я понимал это с самого начала, пытался заставить его играть длинные розыгрыши. Когда знаешь, что кто-то не чувствует себя хорошо на 100%, то напрягаешься. Думаешь: "О, у меня действительно хороший шанс победить". Я старался оставаться в своём мире", — сказал Рууд в интервью на корте после матча.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас сенсационно уступил Касперу Рууду на старте Итогового турнира
yellow-arrow
Федерер снялся в рекламе известного бренда кофемашин. Видео
yellow-arrow
АТР рейтинг: Джокович вылетел из ТОП-5, Синнер – стабильно первый
Каспер Рууд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости