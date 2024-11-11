Каспер Рууд: Когда знаешь, что кто-то из соперников не чувствует себя хорошо на 100%, то напрягаешься

Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, что заметил проблемы со здоровьем у испанца Карлоса Алькараса и старался по максимуму использовать свои шансы на Итоговом турнире ATP — 2024.

"Знал, что у него, возможно, простуда. Видел, как он шмыгал носом, всегда ходил с салфеткой в руках. Это признак того, что физически он не чувствовал себя на 100%. Конечно, это грустно и плохо для него, но это часть игры.

Я понимал это с самого начала, пытался заставить его играть длинные розыгрыши. Когда знаешь, что кто-то не чувствует себя хорошо на 100%, то напрягаешься. Думаешь: "О, у меня действительно хороший шанс победить". Я старался оставаться в своём мире", — сказал Рууд в интервью на корте после матча.