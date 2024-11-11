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"Чувствую себя ужасно". Карлос Алькарас прокомментировал сенсационный результат своего поединка

Теннис
Обновлено

Испанец потерпел поражение на старте Итогового турнира

"Чувствую себя ужасно". Карлос Алькарас прокомментировал сенсационный результат своего поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что плохо себя чувствует из-за болезни.

Сегодня, 11 ноября, он проиграл на старте Итогового турнира ATP — 2024 норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7.

"За несколько дней до приезда сюда я заболел дома. Сегодня почувствовал слабость в животе. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но когда мне плохо, то я чувствую себя ужасно", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Карлос заболел простудой до старта Итогового турнира.

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Карлос Алькарас
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