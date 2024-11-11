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"Чувствую себя ужасно". Карлос Алькарас прокомментировал сенсационный результат своего поединка
Испанец потерпел поражение на старте Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что плохо себя чувствует из-за болезни.
Сегодня, 11 ноября, он проиграл на старте Итогового турнира ATP — 2024 норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7.
"За несколько дней до приезда сюда я заболел дома. Сегодня почувствовал слабость в животе. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но когда мне плохо, то я чувствую себя ужасно", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что Карлос заболел простудой до старта Итогового турнира.
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