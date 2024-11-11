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Карлос Алькарас: Я чувствую себя ужасно

Теннис

Испанец потерпел поражение на старте Итогового турнира

Карлос Алькарас: Я чувствую себя ужасно

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что плохо себя чувствует из-за болезни.

Сегодня, 11 ноября, он проиграл на старте Итогового турнира ATP — 2024 норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7.

"За несколько дней до приезда сюда я заболел дома. Сегодня почувствовал слабость в животе. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но когда мне плохо, то я чувствую себя ужасно", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Карлос заболел простудой до старта Итогового турнира.

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