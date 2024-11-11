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Турин попрощается с Итоговым турниром АТР

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Также планируется увеличение призового фонда

Турин попрощается с Итоговым турниром АТР

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итоговый турнир ATP переедет из Турина в Милан в 2026 году. Об этом пишет итальянское издание Il Sole 24 Ore.

По данным источника, в скором времени будет официально объявлено о переезде Итогового турнира в Милан через два года. Контракт о проведении соревнований подписан до 2030 года. Федерация тенниса Италии будет ежегодно выплачивать ATP-туру $ 30 млн, что на $ 12 млн больше нынешней платы. Кроме того, планируется увеличение призового фонда турнира с $ 15 млн до $ 25 млн.

Итоговый турнир ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия на турнире.

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