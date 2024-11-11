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ВИДЕО. Янник Синнер получил трофей первой ракетки мира
Итальянец провел результативный сезон
Фото: Getty Images
Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер получил кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024. Церемония прошла в понедельник, 11 ноября, на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине (Италия).
В 2024 году Янник Синнер выиграл два турнира серии "Большого шлема" — Australian Open и US Open. В сумме итальянец взял семь титулов ATP, включая три "Мастерса", и ещё один раз уступил в финальном матче.
23-летний Синнер впервые возглавил мировой рейтинг ATP в июне 2024 года.
Australian Open ????— Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2024
Rotterdam ????
Miami ????
Halle ????
ATP World No.1 ????
Cincinnati ????
US Open ????
Shanghai ????
ATP YEAR-END NO.1 ????
Jannik Sinner’s 2024 was a year to remember - and he’s not done yet ???? pic.twitter.com/fepgXoyDKZ
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