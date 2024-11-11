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ВИДЕО. Янник Синнер получил трофей первой ракетки мира

Теннис

Итальянец провел результативный сезон

ВИДЕО. Янник Синнер получил трофей первой ракетки мира

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер получил кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024. Церемония прошла в понедельник, 11 ноября, на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине (Италия).

В 2024 году Янник Синнер выиграл два турнира серии "Большого шлема" — Australian Open и US Open. В сумме итальянец взял семь титулов ATP, включая три "Мастерса", и ещё один раз уступил в финальном матче.

23-летний Синнер впервые возглавил мировой рейтинг ATP в июне 2024 года.

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Янник Синнер
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