ВИДЕО. Янник Синнер получил трофей первой ракетки мира

Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер получил кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024. Церемония прошла в понедельник, 11 ноября, на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине (Италия).

В 2024 году Янник Синнер выиграл два турнира серии "Большого шлема" — Australian Open и US Open. В сумме итальянец взял семь титулов ATP, включая три "Мастерса", и ещё один раз уступил в финальном матче.

23-летний Синнер впервые возглавил мировой рейтинг ATP в июне 2024 года.

Australian Open ????

Rotterdam ????

Miami ????

Halle ????

ATP World No.1 ????

Cincinnati ????

US Open ????

Shanghai ????



ATP YEAR-END NO.1 ????



Jannik Sinner’s 2024 was a year to remember - and he’s not done yet ???? pic.twitter.com/fepgXoyDKZ