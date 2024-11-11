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22-я ракетка мира снялась с Кубка Билли Джин Кинг
Теннисистка не готова сыграть на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
22-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с финального круга Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Малаге (Испания). Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.
"Всем привет! Я очень надеялась, что буду готова сыграть на Кубке Билли Джин Кинг, но очевидно, что я не смогу выложиться на все сто. Мы с тренером Петром Пала договорились об изменении состава. Буду болеть за команду издалека!" — написала теннисистка.
В последний раз Мухова выходила на корт в середине октября на турнире в Нинбо (Китай).
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