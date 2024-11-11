  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. 22-я ракетка мира снялась с Кубка Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

22-я ракетка мира снялась с Кубка Билли Джин Кинг

Теннис

Теннисистка не готова сыграть на турнире

22-я ракетка мира снялась с Кубка Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с финального круга Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Малаге (Испания). Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

"Всем привет! Я очень надеялась, что буду готова сыграть на Кубке Билли Джин Кинг, но очевидно, что я не смогу выложиться на все сто. Мы с тренером Петром Пала договорились об изменении состава. Буду болеть за команду издалека!" — написала теннисистка.

В последний раз Мухова выходила на корт в середине октября на турнире в Нинбо (Китай).

По теме
yellow-arrow
Фернандо Алонсо рассказал, когда мог оказаться в Ред Булл
yellow-arrow
ВИДЕО. Янник Синнер получил трофей первой ракетки мира
yellow-arrow
Турин попрощается с Итоговым турниром АТР
Каролина Мухова
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости