22-я ракетка мира снялась с Кубка Билли Джин Кинг

22-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с финального круга Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Малаге (Испания). Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

"Всем привет! Я очень надеялась, что буду готова сыграть на Кубке Билли Джин Кинг, но очевидно, что я не смогу выложиться на все сто. Мы с тренером Петром Пала договорились об изменении состава. Буду болеть за команду издалека!" — написала теннисистка.

В последний раз Мухова выходила на корт в середине октября на турнире в Нинбо (Китай).