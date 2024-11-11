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Фернандо Алонсо рассказал, когда мог оказаться в Ред Булл

Теннис

Стороны обсуждали условия контракта

Фернандо Алонсо рассказал, когда мог оказаться в Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот британского гоночного коллектива "Астон Мартин" Фернандо Алонсо рассказал, когда был близок к переходу в австрийскую команду "Ред Булл".

"После того как покинул "Макларен" в конце 2007 года, я стал искать места в других командах. Ближе всего к подписанию контракта я был в 2008 году. Прекрасно помню, как тогда встретился на парковке аэропорта Спа с Эдрианом Ньюи и Кристианом Хорнером. Тогда мы вместе обсуждали эту возможность.

Почему я не перешёл? Смотрите, когда Льюис перешёл из "Макларена" в "Мерседес", то его многие раскритиковали. А теперь он — семикратный чемпион. Сейчас он в аналогичной ситуации с "Феррари". Никто не знает, чего может добиться Льюис в следующем году. Как можно предсказать, какая команда выступит хорошо, а кто — плохо?" — приводит слова Алонсо портал GPblog.

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