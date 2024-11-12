Синнер прокомментировал первую победу на Итоговом турнире-2024

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал победу в первом поединке Итогового турнира-2024 против австралийца Алекса де Минора (АТР №9).

"Для меня это отличный старт турнира, учитывая, что я четыре недели не играл официальные матчи. Я рад, что мне удалось сыграть на таком уровне. У меня были некоторые трудности в начале матча, что нормально, но потом я нашел свою игру, чему я очень, очень рад. Несмотря на то, что я еще ни разу не проигрывал Минору, каждый наш поединок был тяжелым для меня. Он отличный боец. Надо работать в каждом розыгрыше, чтобы взять у него очко. Каждый раз я чувствую, что он меняет что-то в своей игре, поэтому в каждом матче я должен быть очень внимательным. И это очень тяжело делать. Поэтому нужно смотреть не только на счет в наших матчах, но и на то, как они проходят. Если бы я не сделал обратный брейк при счете 2-1, то он бы лидировал 3-1 и сет мог бы завершиться достаточно быстро... Сейчас я просто счастлив, потому что в любом случае с ним тяжело играть.

Относительно Тейлора Фритца, с которым я сыграю дальше, могу сказать, что он значительно улучшил свой теннис за последние полтора-два года. Подача у него стала гораздо лучше, он очень мощно пробивает по мячу. Он отличный боец ​​и он провел отличный матч против Медведева. Я должен быть на пике, если хочу выиграть или играть на равных. Я тренировался с ним в начале недели, у нас был очень сложный тренировочный сет. Будет тяжело. Я знаю, что мне нужно повысить свой уровень. Надеюсь, я смогу это сделать, и тогда мы увидим, как все пойдет" – сказал Синнер.