Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гауфф заработала более 20 миллионов призовых и вошла в ТОП-клуб молодых игроков
Невероятные достижения американки
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф пересекла отметку в 20 миллионов долларов заработанных призовых.
На сегодняшний день объем денег, которые удалось аккумулировать с помощью соревнований, достигает 21 581 989 долларов. Гауфф вошла в ТОП-4 теннисистов, рожденных после 2000-го года и которым удалось заработать более 20 миллионов.
Карлос Алькарас (Испания / 2003) - $36 148 985
Ига Свентек (Польша / 2001) - $33 141 991
Янник Синнер (Италия / 2001) - $29 108 484
Коко Гауфф (США / 2004) - $21 581 989
Отметим, что среди представителей Украины больше всего удалось заработать Элине Свитолиной, ее состояние оценивается в 24,3 миллиона долларов.
Напомним, что ранее Синнер
Популярное сейчас
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Ребров: Сейчас на YouTube смотрю Витю Вацко, иногда Цыганыка
- Зеленский: На Курском направлении наши ребята сдерживают 50 тысяч личного состава армии оккупанта
- Финалисткой Итогового турнира WTA стала самая молодая теннисистка за последние 14 лет
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото