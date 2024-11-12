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Гауфф заработала более 20 миллионов призовых и вошла в ТОП-клуб молодых игроков

Теннис
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Невероятные достижения американки

Гауфф заработала более 20 миллионов призовых и вошла в ТОП-клуб молодых игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф пересекла отметку в 20 миллионов долларов заработанных призовых.

На сегодняшний день объем денег, которые удалось аккумулировать с помощью соревнований, достигает 21 581 989 долларов. Гауфф вошла в ТОП-4 теннисистов, рожденных после 2000-го года и которым удалось заработать более 20 миллионов.

Карлос Алькарас (Испания / 2003) - $36 148 985

Ига Свентек (Польша / 2001) - $33 141 991

Янник Синнер (Италия / 2001) - $29 108 484

Коко Гауфф (США / 2004) - $21 581 989

Отметим, что среди представителей Украины больше всего удалось заработать Элине Свитолиной, ее состояние оценивается в 24,3 миллиона долларов.

Напомним, что ранее Синнер прокомментировал первую победу на Итоговом турнире-2024.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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