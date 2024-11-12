Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алькарас пропустил тренировку на Итоговом турнире, есть риск снятия
Желаем здоровья
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас пропустил сегодняшнюю тренировку на Итоговом турнире-2024 в Турине (Италия). Об этом сообщают местные журналисты.
Карлито несколько дней назад заболел, а лечение пока не приносит желаемых результатов.
Тренер Алькараса сообщает, что испанец испытывает проблемы с дыханием, как только начинает двигаться на корте. Хуан Карлос Ферреро отметил, что сниматься с соревнований спортсмен пока не планирует, но неизвестно, сможет ли он сыграть в среду.
Напомним, что вчера, 11 ноября Карлос
Популярное сейчас
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Вацко: Ненормально, что Динамо столько лет не может найти готового и опытного центрального защитника
- Буяльский не сыграет за сборную, новый тренер Спортинга. Главные новости за 11 ноября
- Крейчикова отреагировала на издевательство над своей внешностью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО