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Алькарас пропустил тренировку на Итоговом турнире, есть риск снятия

Теннис
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Желаем здоровья

Алькарас пропустил тренировку на Итоговом турнире, есть риск снятия

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас пропустил сегодняшнюю тренировку на Итоговом турнире-2024 в Турине (Италия). Об этом сообщают местные журналисты.

Карлито несколько дней назад заболел, а лечение пока не приносит желаемых результатов.

Тренер Алькараса сообщает, что испанец испытывает проблемы с дыханием, как только начинает двигаться на корте. Хуан Карлос Ферреро отметил, что сниматься с соревнований спортсмен пока не планирует, но неизвестно, сможет ли он сыграть в среду.

Напомним, что вчера, 11 ноября Карлос проиграл первый матч Итогового турнира норвежцу Касперу Рууду.

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