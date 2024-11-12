Алькарас пропустил тренировку на Итоговом турнире, есть риск снятия

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас пропустил сегодняшнюю тренировку на Итоговом турнире-2024 в Турине (Италия). Об этом сообщают местные журналисты.

Карлито несколько дней назад заболел, а лечение пока не приносит желаемых результатов.

Тренер Алькараса сообщает, что испанец испытывает проблемы с дыханием, как только начинает двигаться на корте. Хуан Карлос Ферреро отметил, что сниматься с соревнований спортсмен пока не планирует, но неизвестно, сможет ли он сыграть в среду.