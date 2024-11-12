Гауфф рассказала, как относится к публичной критике

Третья ракетка мира, американка Коко Гауфф после победы в финале Итогового турнира-2024 рассказала, как переносит публичную критику.

"Помню, после моего поражения в Цинциннати в раздевалке включили телевизор и там была трансляция Tennis Channel. Я не слышала, что там говорили, но заголовок был вроде "Провальное лето Гауфф" или что-то похожее. Я посмотрела на это и подумала: "Черт, я должна как-то это изменить". И дальше я проиграла довольно трудный матч Эмме Наварро на US Open. Многие критиковали мой сезон, мол, "эпоха флопа (провала)".

Я знаю все эти термины из Твиттера. Думаю, для меня это была просто мотивация. Я автор своей собственной истории, и я никому не позволю списать меня со счетов" - сказала американка.