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Карлос Алькарас отменил тренировку перед вторым матчем на Итоговом турнире ATP
Испанец заболел
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский журналист Герман Абри в своём аккаунте в соцсетях сообщил, что третья ракетка мира Карлос Алькарас отменил тренировку на Итоговом турнире ATP — 2024.
В среду, 13 ноября, испанец должен выйти на корт в матче второго тура с Андреем Рублёвым.
По информации источника, у испанца по-прежнему возникают проблемы с дыханием, он уже четыре дня принимает антибиотики.
Ранее Алькарас рассказал, что заболел за несколько дней до старта Итогового турнира и уступил в матче с норвежцем Каспером Руудом (1:6, 5:7).
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