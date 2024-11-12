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Карлос Алькарас отменил тренировку перед вторым матчем на Итоговом турнире ATP

Теннис

Испанец заболел

Карлос Алькарас отменил тренировку перед вторым матчем на Итоговом турнире ATP

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский журналист Герман Абри в своём аккаунте в соцсетях сообщил, что третья ракетка мира Карлос Алькарас отменил тренировку на Итоговом турнире ATP — 2024.

В среду, 13 ноября, испанец должен выйти на корт в матче второго тура с Андреем Рублёвым.

По информации источника, у испанца по-прежнему возникают проблемы с дыханием, он уже четыре дня принимает антибиотики.

Ранее Алькарас рассказал, что заболел за несколько дней до старта Итогового турнира и уступил в матче с норвежцем Каспером Руудом (1:6, 5:7).

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Карлос Алькарас
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