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Алекс де Минор потерпел поражение в матче Итогового турнира АТР
Девятая ракетка мира не смог одержать победу во втором туре
Фото: Getty Images
Австралийский теннисист Алекс де Минор не смог обыграть теннисиста без флага Даниила Медведева в матче второго тура Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине.
Итоговый чемпионат ATP.
Даниил Медведев — Алекс де Минор 6:2, 6:4
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Медведев выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету де Минора один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта на подаче россиянина.
В своём заключительном матче группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
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