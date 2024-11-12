Алекс де Минор потерпел поражение в матче Итогового турнира АТР

Австралийский теннисист Алекс де Минор не смог обыграть теннисиста без флага Даниила Медведева в матче второго тура Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине.

Итоговый чемпионат ATP.

Даниил Медведев — Алекс де Минор 6:2, 6:4

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Медведев выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету де Минора один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта на подаче россиянина.

В своём заключительном матче группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.