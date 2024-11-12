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Роджер Федерер показал фотографии с поездки в Африку
Швейцарец поделился соответствующими кадрами
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал пост с фотографиями со своей поездки на сафари.
"Незабываемые дни в дикой природе", — подписал публикацию Федерер.
На одном из кадров Федерер играет в теннис.
Напомним, что Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.
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