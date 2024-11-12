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Без лидера. Первая ракетка Украины не поможет сборной в Кубке Билли Джин Кинг
Украинка пропустит соревнования
Getty Images/Global Images Ukraine
12 ноября национальная сборная Украины приступила к тренировкам перед матчем Кубка Билли Джин Кинг против Австрии.
Напомним, что поединок пройдет 16-17 ноября в городе Мак-Кинни (США).
Первую ракетку Украины Марту Костюк в составе нашей команды заменит 19-летняя Анастасия Лопата.
Анастасия Лопата в конце октября выиграла дебютный титул ITF.
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Источник:BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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