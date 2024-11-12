  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Трёхкратный чемпион турниров серии Большого шлема анонсировал турне по Великобритании
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трёхкратный чемпион турниров серии Большого шлема анонсировал турне по Великобритании

Теннис

Он будет рассказывать истории из жизни

Трёхкратный чемпион турниров серии Большого шлема анонсировал турне по Великобритании

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей анонсировал турне по Великобритании в 2025 году. В июне Маррей проведёт четыре шоу в Глазго, Эдинбурге, Лондоне и Уимблдоне.

В анонсе Маррей объявил, что будет рассказывать истории из своей жизни в туре в формате беседы-интервью с шотландским телеведущим Эндрю Коттером.

"Сейчас все постоянно сидят в телефонах. Надеюсь, публика будет взаимодействовать со мной. Считаю, что могу быть честным и открыто говорить о чём-то, не беспокоясь, что кто-то снимет это на видео. Не хочу выходить на сцену каждый вечер, переживая, что шутку о каком-то игроке воспримут так, будто я его ненавижу", — приводит слова Маррея Daily Mail.

По теме
yellow-arrow
Без лидера. Первая ракетка Украины не поможет сборной в Кубке Билли Джин Кинг
yellow-arrow
Роджер Федерер показал фотографии с поездки в Африку
yellow-arrow
Алекс де Минор потерпел поражение в матче Итогового турнира АТР
Энди Маррей
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости