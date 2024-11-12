Трёхкратный чемпион турниров серии Большого шлема анонсировал турне по Великобритании

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей анонсировал турне по Великобритании в 2025 году. В июне Маррей проведёт четыре шоу в Глазго, Эдинбурге, Лондоне и Уимблдоне.

В анонсе Маррей объявил, что будет рассказывать истории из своей жизни в туре в формате беседы-интервью с шотландским телеведущим Эндрю Коттером.

"Сейчас все постоянно сидят в телефонах. Надеюсь, публика будет взаимодействовать со мной. Считаю, что могу быть честным и открыто говорить о чём-то, не беспокоясь, что кто-то снимет это на видео. Не хочу выходить на сцену каждый вечер, переживая, что шутку о каком-то игроке воспримут так, будто я его ненавижу", — приводит слова Маррея Daily Mail.