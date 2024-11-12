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Трёхкратный чемпион турниров серии Большого шлема анонсировал турне по Великобритании
Он будет рассказывать истории из жизни
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей анонсировал турне по Великобритании в 2025 году. В июне Маррей проведёт четыре шоу в Глазго, Эдинбурге, Лондоне и Уимблдоне.
В анонсе Маррей объявил, что будет рассказывать истории из своей жизни в туре в формате беседы-интервью с шотландским телеведущим Эндрю Коттером.
"Сейчас все постоянно сидят в телефонах. Надеюсь, публика будет взаимодействовать со мной. Считаю, что могу быть честным и открыто говорить о чём-то, не беспокоясь, что кто-то снимет это на видео. Не хочу выходить на сцену каждый вечер, переживая, что шутку о каком-то игроке воспримут так, будто я его ненавижу", — приводит слова Маррея Daily Mail.
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