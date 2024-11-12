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35-я ракетка мира начал сотрудничество с бывшим тренером Синнера

Теннис

Итальянский теннисист уволил его после скандала с допинг-тестом

35-я ракетка мира начал сотрудничество с бывшим тренером Синнера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини начал работать с Умберто Феррарой, бывшим тренером по физподготовке Янника Синнера. Об этом пишет Corriere della Sera.

В августе стало известно, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт Джакомо Нальди использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Согласно отчёту ITIA по допинг-делу, спрей приобрёл Феррара в Италии. Позднее Синнер уволил и Нальди, и Ферарру из своей команды.

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