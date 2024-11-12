Янник Синнер одержал вторую победу на Итоговом турнире АТР

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP — 2024. Он уверенно обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица.

Итоговый чемпионат ATP

Янник Синнер — Тейлор Фриц 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Синнер выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Фрица семь эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

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В заключительных матчах группового этапа Янник Синнер сыграет с Даниилом Медведевым, а Тейлор Фриц поборется с австралийцем Алексом де Минором.